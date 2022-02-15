Diş hekimi PKK'ya üye olmaktan tutuklandı Terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adıyaman’da, terör örgütü PKK’ya üye olduğu ve Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hekim olarak çalıştığı iddia edilen 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nda terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte üye olduğu iddia edilen ve Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde hekim olarak çalışan H.G’ye yönelik operasyon yapıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan diş hekimi H.G., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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