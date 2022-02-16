Turizmcilerden, Başkan Kılınç'a teşekkür

Turizmciler, Adıyaman’ın örfünü, adetlerini, geleneklerini, turistik değerlerini ve yöresel tatlarını tanıtma adına her projeye destek veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Adıyaman’ın değerlerinin tanıtılmasını sağlayan Adıyaman Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Emitt Fuarı'na katılarak ilin tanıtımına sunduğu katkıdan dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a yaptıkları ziyarette teşekkür eden turizmciler, ancak el birliği yaparak ilin değerlerinin ayağa kaldırılabileceğini söyledi.

Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, kendisini ziyaret eden Adıyamanlı turizmcilere teşekkür ederek, "Belediye olarak turizme çok önem veriyoruz. Adıyaman’da turizmi geliştirmek istiyorsak ilimizin değerlerini tanıtma işine özen göstermeliyiz. İnşallah kısa süre içerisinde Adıyaman’ımızın değerlerini ve tatlarını tüm dünya duyacak ve bu değerleri ve tatları görüp, tatmak için buraya gelecek. Bunun için biz elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

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