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Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kahraman, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

İHA

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kahraman, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman ve Adıyaman İdare Mahkemesi Başkanı Abdülkadir Hoşaf, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette kendilerini ağırlayan Başkan Kılınç’a teşekkür eden Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman Adıyaman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Kılınç ise ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman ve Adıyaman İdare Mahkeme Başkanı Abdülkadir Hoşaf beylere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu.

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