Teç-Sen’den yetkili sendikalara tepki

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TeçSen) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, yetkili sendikaların kamu çalışanlarına sahip çıkmadığını belirterek, tepki gösterdi.

TeçSen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Teker, basın açıklaması yaparak, yetkili sendikaları sert bir dille eleştirdi.

Başkan Teker, “Kamu çalışanları 12 yıldır sıfır zam, sıfır seyyanen zam, sıfır refah payı almaktadır. Kamu çalışanlarının geleceği, umudu ve bagajı sıfırlanmıştır. Kurumların hafızası, makamların, koltukların ağırlıkları sıfırlanmıştır. Soyut gündemlerle kamu çalışanları teslim alınmış ve somut olan tüm sorunlar sıfırlanmıştır. Hakikatin rengi karartılmış ve soldurulmuştur. Belirsizlik kangren gibi tüm kurumları sarmış, çözüm üretimi ve irade sıfırlanmıştır. Kamu çalışanlarının sorunlarını çözmek için 12 yıldır yetki alan, masaya oturan sıfır zamlara imza atıp önce kazanım naraları atan sonra sırra kadem basan ideolojik sendika ve ortaklarını sıfırlayacağız. Basma kalıp ideolojik siyasi söylemlerle hala kamu çalışanlarını kandırmaya, geleceğimizi karartmaya, umutlarımızı yok etmeye yemin etmişleri sıfırlayacağız. Çılgın maaşlar alıp, milyonluk araçlarla il il gezip, sırça köşklerinde keyif sürerek kamu çalışanlarına ideolojik barikat kurup, akıl vermekten vazgeçmeyenleri her ne pahasına olursa olsun sıfırlayacağız” dedi.

Teker açıklamasının devamında, “Kamu çalışanları olarak bizler, ideolojik sendikal yapıların kapalı kapılar ardında oluşturdukları soyut gündemlerden, kamu çalışanlarının sürekli boynunun bükük kalmasından ve sorunların çözülecekmiş gibi yapılıp her defasında hayal kırıklığı yaşamaktan biz bıktık. Siz bıkmadınız mı? Her yıl sıfır zam almaktan, eksilen bütçeden, düşen alım gücünden, gelecek korkusundan, karamsarlıktan biz bıktık. Siz bıkmadınız mı? Okulları, kurumları eğitim öğretime birlikte hazırlayıp, eğitim öğretime hazırlık ödeneğinden kapsam dışı olmaktan, öteki olmaktan biz bıktık. Siz bıkmadınız mı? 3600 Ek Göstergenin tüm kamu çalışanlarına eğitim durumuna göre verilmesi gerekirken, belirli meslek gruplarına verileceğinin söylenmesinden, hep unutulmaktan ötelenmekten biz bıktık. Siz bıkmadınız mı? İşçi statüsünde görev yapan kamu görevlileri yılda 4 maaş ikramiye alırken, emeklilerimiz bayramlarda ikramiye alırken, bayramları boynu bükük geçirmekten biz bıktık. Siz bıkmadınız mı? Aynı odada, yan yana masalarda, aynı görevi üstlenip aynı işi yapan memurların, sen 4/A’lısın sen 4/B’lisin diye ayrıştırılmasından biz bıktık. Siz bıkmadınız mı? Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu çalışanlarının öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus Genel idare hizmetler sınıfına geçirilmesi teklifinin yıllardır T.B.M.M.’de bekletilmesinden biz bıktık. Siz bıkmadınız mı?

Hepimiz mutsuzken, hepimiz umutsuzken, hepimiz karamsarken birilerinin kahkahalar atmasından, ahkam kesmesinden, istikamet belirlemesinden vallahi de billahi de biz bıktık. Siz de bıktınız biliyoruz. Sinmekten, ürkmekten, üzülmekten, öteki olmaktan bıktınız biliyoruz. Kamu çalışanlarının her sorununun çözümü vardır. Tüm sorunların çözümü için önce ideolojik siyasi sendikaların tümünü sıfırlayacağız. Gün, birlik olma zamanıdır. Gün, kendi kaderimizi kendimiz belirleme zamanıdır. Gün, tohum olup saçılma zamanıdır. Gün, ideolojik tüm yapılardan kopup geleceğin inşası için kolları sıvama zamanıdır” ifadelerini kullandı.

