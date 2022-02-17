Adıyaman’da çatı yangını korkuttu

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bir ikametin çatısında meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesinin Cami Mahallesinde Murat Güler’e ait iki katlı evin çatısı kısmında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikametin çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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