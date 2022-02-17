Zabıta ve ticaret müdürlüğü ekiplerinden fiyat denetimi

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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, KDV indirimlerine yönelik şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, KDV indiriminin uygulanıp uygulanmaması konusunda sürdürdükleri denetimlerin devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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