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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni Belediyesi’nden KDV indirimi denetimi

İHA

Besni Belediyesi’nden KDV indirimi denetimi

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanlığı tarafından temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle marketlerde denetimlere başladı.
Besni Belediyesine bağlı zabıta ekipleri temel gıda ürünlerinde yüzde 7 KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştiriyor.
Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti.
Zabıta ekipleri tarafından yapılan Kontrollerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanakla ticaret il müdürlüğüne bildiriliyor.
Kent genelindeki marketlerde gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini söyleyen Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, "Yaptığımız uygulamalarda raf ile kasa arasındaki fiyat kontrolünü arkadaşlarımız yapmakta. Ekiplerimiz markette seçtiği ürünleri kasadan geçirerek KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Bununla ilgili olumsuz bir durumun tespiti halinde gerekli yasal işlemi arkadaşlarımız uyguluyor” diye konuştu.

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