Kompozisyon yarışmaları ödülleri sahibini buldu

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanlığının kültür etkinlikleri kapsamında yapılan Sezai Karakoç’u anlamak konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre tarafından çeyrek altın ve kitapla ödüllendirildi.

Düzenlenen liselerarası Sezai Karakoç’u anlamak kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler tebrik edilerek ödüllerine kavuşturuldu.

Öğrencileri tebrik ederek açıklamalarda bulunan Başkan Eyyup Mehmet Emre, “İlçemize her alanda hizmet etmek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Şair, ilim adamı ve şahsiyetli bir dava adamı olan üstat Sezai Karakoç anısına yapmış olduğumuz, Sezai Karakoç’u anlamak adlı kompozisyon yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin gelişimi ve refah seviyelere ulaşımı için öğrencilerimize ülkemizin yetiştirdiği değerli şahsiyetleri daha fazla tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Allah’ın izni ile ilçemize belediye olarak halihazırdaki hizmetlerimizin yanı sıra kültürel faaliyetler noktasında da çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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