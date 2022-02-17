Adıyaman’da doktorlar iş bıraktı

Adıyaman’da iş bırakma eylemi yapan doktorlar basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde basın açıklaması yapan doktorlar, 1718 Şubat tarihlerinde neden iş bıraktıklarını ve taleplerini duyurdu.

Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Dr. Abdullah Çolak yaptığı basın açıklamasında, “Aile hekimleri olarak son bir yıl içerisinde tüm yurtta 4 defa iş bırakıp, 3 defa miting yaparak kamuoyuna ve sağlık bakanlığına sesimizi duyurmaya çalıştık. Sağlık Bakanlığı halen bizleri duymamak, verdikleri sözlerde durmamak, aile hekimliği sistemini çökertmekte ısrar etmektedir. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi istiyoruz. 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak makul bir ödeme, hak ettiğimiz bir emeklilik yaşamı istiyoruz. Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin, ASM gider artışına paralel olarak artırılmasını istiyoruz” dedi.

HekimSen Üyesi Acil Tıp Uzm. Dr. Mine Kayacı Yıldız ise konuşmasında, “Kutsal bir mesleği icra edeceğim, ülkeme ve insanıma faydalı olacağım, gayesiyle gençliğini heba etmiş, hayatını bilime ve insanlığa adamış, amacına ulaştığında mesleğe kutsal hekimlik andı içerek başlamış ve senin sağlığını senden bile daha çok dert edinme erdemini gösteriyoruz” dedi.

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