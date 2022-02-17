‘Köyümüz fidanla yeşilleniyor’

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Gümüşkaya İlkokulu ve Ortaokulu tarafından başlatılan ‘Köyümüz Bizimle Yeşilleniyor’ projesi kapsamında, Gümüşkaya Köyünde oluşturulan Hatıra Ormanı’nda öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Fidan Dikimi programına Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’in yanı sıra, veliler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü İsmail Yaylagül köy dikim alanında oluşturulan “Köyümüz Bizimle Yeşilleniyor Hatıra Ormanı” ile ilgili kısa bir bilgi verdi.

İsmail Yaylagül “Bugün burada yürütülen proje çerçevesinde 10 bin fidan dikiminin ilk etabı olan 3500 fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Kasım ayında başlatılan proje 2024 senesinde sona ermesi öngörülmektedir. Projemiz son yıllarda Adıyaman’da yapılan en büyük fidan dikme projelerinden biridir. Hedefimiz kurak bölgede olan köyümüzün, kuraklığını azaltmak ve yeşil bir bölge oluşturabilmektir. Fidanlar Adıyaman Orman Şube Müdürlüğünden alınmıştır. Proje kapsamında 100 dönümlük etkinlik alanın, 35 dönümlük alanına dikilmiş olup hedef 100 dönüme tamamlayabilmektir” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, projenin öğrencilerin doğa ve ağaç sevgisi ile korunması konusunda bilinçlendirmeleri bakımından önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilere fidanlara sahip çıkın nasihatinde bulunan Hakan Gönen, “Yaşadığımız çevreyi korumak, bozulmadan geleceğe aktarmak, çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakmanın temel şartıdır. Gelecek nesillere her köşesi yeşil örtü ile kaplı bir ülke bırakmak istiyoruz. Öğrencilerimiz bu konuda gerçekten istekli ve hevesli. İleride gelip ziyaret edebilecekleri bir ormanlık alan için gayret gösterdiler. Bizlerde bu durumdan oldukça memnun kaldık. Ben emeği geçen okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, muhtarımıza ve öğrencilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından oluşturulan “Köyümüz Bizimle Yeşilleniyor Hatıra Ormanı” öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıldı.

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