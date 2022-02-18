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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siyah dumanlar yükseldi

İHA

Siyah dumanlar yükseldi

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan bir işletmenin bahçesinde çıkan yangında siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
Yangın, Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan Demir ve Çimentocular Pazarında meydana geldi. Bir iş yerinin bahçesinde bulunan plastik ve tahtaların bulunduğu yerde yangın çıktı. Yangından çıkan siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi. İşletme çalışanları yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangını işletmeye sıçramadan söndürdü.

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