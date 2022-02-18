Kahta’daki çiftçilere istidam desteği

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası’nda, Avrupa Birliği Finansmanı ve Dünya Bankası kontrolünde “Tarım Sektöründe Kayıtlı İstihdam Desteği Projesi” toplantısı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, bölge için önem arz eden istihdam sorununa çözüm olabilecek bu projenin hayırlı olmasını ve çitçinin tarlasında kaliteli ve yüksek verim alabilmesinin sağlanması adına her konuda çiftçinin yanında olduklarını dile getirdi. Turnalı ayrıca, bu projeden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Kahta Tarım ve Kredi Kooperatifi’nden bilgi alarak müracaat edebileceklerini söyledi. Tarım Sektöründe Kayıtlı İstihdam Desteği Projesi konusunda Proje Koordinatörü Halit Direk söz alarak proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Çiftçilerin bu projeden nasıl yararlanacağını, hangi kurum üzerinde başvurabileceklerini, başvuru yapacak çiftçilerin hangi evrakları hazırlayıp hangi kuruma başvurmaları konusunda açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Direk, bu proje sayesinde dünya bankasının destekleriyle çiftçilerin ihtiyaç duyduğu teknik personel ve işçi ihtiyaçlarını karşılamak, bu şekilde ekonomik yönden çiftçilere desteklerini sağladığını söyledi.

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