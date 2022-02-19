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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta 02 Spor kendi evinde 1-0 kazandı

İHA

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kahta 02 Spor, kendi evinde ağırladığı Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 10 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı.

Kahta 02 Spor kendi evinde 1-0 kazandı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Kahta 02 Spor, kendi evinde ağırladığı Sancaktepe Futbol Kulübü’nü 10 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı.
Kahta Atatürk Stadyumu’nda oynanan 22. Hafta mücadelesinde kendi sahasında ağırladığı Sancaktepe Futbol Kulüb’nü mağlup eden Kahta 02 Spor puanını 19'ye yükseltti.
Saat 13.00’da başlayan müsabakada Kahta 02 Spor çok hızlı başladı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Emre Okur’un attığı gol ile ev sahibi Kahta 02 Spor 10 öne geçti.
Zorlu geçen maçın 37. Dakikasında Kahta 02 Spor oyuncularından Emre Okur sarı kart aldıktan 1 dakika sonra ise Sancaktepe Futbol Kulübü oyuncularından Berkay Sizer de sarı kart aldı. Maçın 41. Dakikasında ise hem Kahta 02 Spor oyuncularından Emrullah Sarıhasanoğlu sarı kart aldı hem de Sancaktepe Futbol Kulübü oyuncularından Ensar Aparı sarı aldı.
Karşılıklı geçen gol atakların neticesinde başka gol olmayınca müsabakanın ilk yarısı 10 sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da büyük istekle ataklar yapan Kahta 02 Spor aradığı ikinci golü bir türlü bulamadı.
Maçın 65. Dakikasında Sancaktepe Futbol Kulübü oyuncularında Kazım Birkan sarı kart aldı. Zorlu geçen maçın 80. Dakikasında ise Sancaktepe Futbol Kulübü oyuncularından Doğukan Bulut ise kırmızı kart aldı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarındaki 90 + 1 de ise Kahta 02 Spor oyuncularından Muhammed Şiyar Eroğlu, Sancaktepe Futbol Kulübü oyuncularından Ahmet Özkaya ve Cemilcan Eryılmaz sarı kart aldı.
Rakip takım müsabakanın son 10 dakikasını 10 kişi ile tamamlamasına rağmen karşılaşmanın sonucu değişmedi ve Kahta 02 Spor kendi sahasında oynadığı maçı 10 kazanarak önemli bir 3 puanı almış oldu.

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