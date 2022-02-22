Adıyaman merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN merkezli 5 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yasa dışı bahis oynatanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ay süren çalışmada 20 şüphelinin hesabında yaklaşık 110 milyon lira para hareketlerinin yaşandığını tespit etti. Ekipler bu kapsamda, 112 kişinin ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, bu sabah Adıyaman, İstanbul, Siirt, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.18 adrese baskın yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, operasyonda adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-02-22 11:46:50



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