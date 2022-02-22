Mazgal hırsızları tutuklandı

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Adıyaman’da, plakasız araç ile sokak ve caddelerde bulunan mazgalları çalan 3 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi’nin 2047, 2048 ve 2049 sokaklarında bulunan demir mazgalların çalınmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 7 Adet demir mazgal çalan Ö.S., S.D., ve M.C.P., isimli 3 şahıs, kullandıkları plakasız kamyonetle yakalanmış ve şahıslar gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.S., S.D., ve M.C.P., isimli 3 şahıs, sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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