Park halindeki otomobilden 10 bin liralık ses sistemi hırsızlığı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilden 10 bin lira değerindeki ses sistemi çalındı.

Olay, sabah saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Çelik, evinin önünde park halindeki 02 AAN 074 plakalı otomobilin kapısının açık olduğunu ve 10 bin lira değerindeki ses sisteminin de çalındığını fark edip durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, otomobilde parmak izi çalışması yapıp çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-02-23 11:59:36



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