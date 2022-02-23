Gölbaşı’nda hurda yüklü tır devrildi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan tır devrilerek yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Hatay istikametine gitmekte olan M.D., idaresindeki 08 K 5641 plakalı Mercedes marka tır, Gölbaşı ilçesinin Ozan köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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