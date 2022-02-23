Adıyaman FK - Afyonspor: 0-5

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Afyonspor’a kendi evinde 05 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Raşit Yorgancılar yönetti. Ev sahibi takım Adıyaman FK’nın vasat bir oyun ortaya koyduğu maçta rakip takım Afyonspor, 45+1’de Erhan Şentürk’ün penaltıdan attığı gol ile 01 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında rakip takım Adıyaman FK karşısında üstün bir futbol sergiledi. Karşılaşmanın 56. Dakikasında Doğukan Ekmeksiz’in golüyle 02 öne geçen Afyonspor, Erhan Şentürk’ün 70, 75 ve 81. Dakikada attığı goller ile 05 galip ayrıldı.

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