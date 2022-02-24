Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

İHA

Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Adıyaman'da nefes darlığı, göğüs ağrısı,baş dönmesi ve bayılma hissi şikayetiyle hastaneye yatırılan 24 yaşındaki yabancı uyruklu Ele Deyri, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemle, yeniden sağlığına kavuştu.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji kliniklerinin iş birliğiyle yurt dışında sayılı örneği bulunan operasyon gerçekleştirildi.
Türkiye’de ilk kez kalınlaşmış kalp kasının temizlenmesi ve kalp kapakçıklarının onarılması uygulaması yöntemiyle yapılan bu ameliyatın, dünyada daha önce belli merkezlerde birkaç kez yapıldığı, Türkiye'de ise ilk kez Adıyaman'da yapıldığı vurgulandı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ercişli, "Hasta nefes darlığı, göğüs ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle kardiyoloji kliniğinde takibi yapılıyordu. Operasyon kararı alınan hastaya Ankara Şehir Hastanesindeki hocamız Prof. Dr. Şeref Alp Küçüker‘in bilimsel destekleriyle beraber daha önce farklı cerrahi girişim teknikleriyle opere edilen hipertrofik obstruktif kardiyomyopati ve mitral kapakta ciddi yetmezliği bulunan hastalığa yeni bir cerrahi girişim yöntemi ile Op. Dr. Abuzer Sürücü ile birlikte müdahele ettik. Operasyon da hastanın sadece kalbin sol kulakçığından girerek hem kalpteki kalınlaşmış olan kas kısmı temizlendi hem de kalp kapakçığının onarımı başarılı bir şekilde yapıldı. İşlem başarısı ameliyat sırasında ve sonrasında kardiyoloji ekibi tarafından yapılan ekokardiyografi ile yakından değerlendirildi. Bu süreçteki katkılarından dolayı kardiyolog arkadaşlarımız Dr. Öğr. Üyesi Hakan Tibilli ve Uz. Dr. Ayşe Hoşoğlu’na teşekkür ederim.
Literatür taraması yaptığımızda operasyon sırasında kullandığımız tekniğin Türkiye dışındaki birkaç merkezde uygulandığını fakat ülkemizde daha önce uygulandığına ait bir veri göremedik. Bu sebeple bu yöntem ile yapılan başarılı operasyon ülkemizde ilk kez Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşmiş görünmektedir. Bu başarının haklı gururunu yaşarken bize bu imkanı sağlayan başta Adıyaman Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamıza ve Hastane Başhekimimiz Doç. Dr. Fatih Doğan’a teşekkür ediyorum” dedi.
Ameliyatın Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen yöntemle başarıyla yapıldığını söyleyen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, "Adıyaman'da bu tür ameliyatın yapılmasının gururunu yaşıyoruz. Hastanemiz bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahip. Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ameliyatı gerçekleştiren kalp ve damar cerrahisi hekimlerimize ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç işadamından üniversite öğrencilerine burs
YEREL HABERLER Genç işadamından üniversite öğrencilerine burs
AK Parti genişletilmiş danışma meclisi toplantısı Gölbaşı’nda düzenlendi
YEREL HABERLER AK Parti genişletilmiş danışma meclisi toplantısı ...
Kol çantasını çalan hırsız olay yerine geri dönünce yakalandı Polis ekipleri, atık malzemelerin içerisinde kadın çantası aradı
YEREL HABERLER Kol çantasını çalan hırsız olay yerine geri dönünce ...
Adıyaman FK - Afyonspor: 0-5
YEREL HABERLER Adıyaman FK - Afyonspor: 0-5
Çiftçiler, hastalıklara karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Çiftçiler, hastalıklara karşı bilgilendirildi
Gölbaşı’nda hurda yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda hurda yüklü tır devrildi
Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi
YEREL HABERLER Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi
Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi
YEREL HABERLER Müdür Gönen, destekleme ve yetiştirme kurslarını ...
Vali Çuhadar, Samsat’ta kamu yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, Samsat’ta kamu yatırımlarını inceledi
Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi
YEREL HABERLER Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona ...
Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor
Park halindeki otomobilden 10 bin liralık ses sistemi hırsızlığı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilden 10 bin liralık ses sistemi ...
Çöp kamyonundan yükselen dumanlar korkuttu
YEREL HABERLER Çöp kamyonundan yükselen dumanlar korkuttu
Park halindeki otomobil soyuldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil soyuldu
Hayvan çiftliğinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Hayvan çiftliğinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Domuz avlarken kazara yeğenini vurdu
YEREL HABERLER Domuz avlarken kazara yeğenini vurdu
Mazgal hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Mazgal hırsızları tutuklandı
Demir mazgal hırsızları gözaltına alındı
YEREL HABERLER Demir mazgal hırsızları gözaltına alındı
Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kılınç, gençlik merkezi inşaat alanında incelemelerde ...
İki günde 539 adres karantina altına alındı
YEREL HABERLER İki günde 539 adres karantina altına alındı
Kuşaklama kanalı projesi yıl içerisinde tamamlanacak
YEREL HABERLER Kuşaklama kanalı projesi yıl içerisinde tamamlanacak
Erişilebilirlik bayrağı göndere çekildi
YEREL HABERLER Erişilebilirlik bayrağı göndere çekildi
Adıyaman merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: ...
Adıyaman’da büyük bahis operasyonu Şüphelilerin 110 milyon TL hesap hareketi tespit edildi Adıyaman merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi hakkında gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adıyaman’da büyük bahis operasyonu Şüphelilerin 110 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.