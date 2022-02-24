Milletvekili Tutdere’den, uyuşturucu ile mücadele için önerge

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da son zamanlarda artış gösteren uyuşturucu madde kullanımının sebep olduğu toplumsal kaygıların araştırılması için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdi.

Milletvekili Tutdere, vermiş olduğu araştırma önergesinin ana gayesinin Adıyaman genelinde uyuşturucu ile etkin bir mücadele verilmesi olduğunun altını çizerek konunun etraflıca araştırılması ve çözüme yönelik çalışmaların yapılmasının önemine vurgu yaptı. Adıyaman’da son zamanlarda artış gösteren uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine ilişkin olayların kamuoyunda derin rahatsızlıklara neden olduğunu belirten Milletvekili Tutdere, “Anayasamızın 58.maddesinde yer alan, devlet, gençleri alkol alışkanlıklarından ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır hükmüne dayanarak etkin ve caydırıcı bir şekilde uyuşturucu ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Ancak etkin bir şekilde mücadele edilmesi gereken konuda yeterli çalışmaların yürütülmediğini üzülerek görmekteyiz.

Toplum genelinin uyuşturucu hakkında bilgi sahibi olması, madde bağımlılığının başlamadan önüne geçilmesi ve toplumun her kesiminin uyuşturucu ile mücadeleye dahil edilerek devlet kurumlarıyla iş birliğinin sağlanması ve topyekün mücadele edilmesi gerekmektedir. Çünkü uyuşturucu kullanımına bağlı ortaya çıkan zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı sağlık sorunlarından ibaret değildir. Sağlık sorunlarının yanı sıra çoğu zaman kişilerin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan adli, sosyal, ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Türkiye Uyuşturucu Raporu incelendiğinde güvenlik güçlerince Türkiye genelinde 2019 yılında 148 bin 821, 2020 yılında ise 159 bin 268 olaya müdahale edilmiştir.

Her ne kadar bazı kurum ve kuruluşlar eliyle birtakım çalışmalar yürütülüyor ise de konu istatistiki veriler ışığında incelendiğinde bu çalışmaların yetersiz kaldığı, topluma amaçlanan faydayı sağlayamadığı açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim broşür dağıtımı vb. yöntemlerle uyuşturucunun önüne geçilmeyeceği açıktır. Bu nedenle konunun etraflıca araştırılması, çözüme yönelik çalışmaların ivedilikle yapılması ve uygulamaya geçilmesi büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

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