Çocukların tehlikeli oyununu polis engelledi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri, küçük çocukların tehlikeli oyununu engelledi.

Yaklaşık 34 metre yüksekliği bulunan ve içerisinde yaklaşık 1,5 metre derinliğinde su bulunan Atatürk Bulvarı üzerindeki il sağlık müdürlüğü binası temelinde oyun oynayan çocukları fark eden yunus polis ekipleri hemen harekete geçti. Herhangi bir görevlinin bulunmadığı alanda suya taş atan çocukların suya düşebileceğini düşünen yunus polis ekipleri, çocukların yanına yaklaştı. Çocukların bölgeden uzaklaşmasını isteyen polisler aynı zamanda çocuklara oynadıkları oyunun tehlikeli olduğunu ve suya düşmeleri durumunda sonucun ciddi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Polislerin uyarılarını dikkate alan çocuklar daha sonra inşaat alanından uzaklaştı.

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