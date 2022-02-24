Samsat’ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi semineri verildi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili seminer düzenlendi.

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen, kadına yönelik şiddet ile erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi konulu seminere Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin, bazı kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Psikolog Sinem Islanmaz’ı verdiği seminerde, kadına yönelik şiddet ile erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularında neler yapılabileceği, tehlikenin varlığı halinde veya bir çocuğun erken yaşta evlendirileceği haberi alındığında izlenecek yol, devletin kadınları şiddetten korumak için uyguladığı kanunlar, Kadınların sosyoekonomik olarak güçlenmesi, kız çocuklarının daha iyi eğitim almaları, muhtarların bu konulardaki görevleri anlatıldı.

Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin tarafından sorulan soruların cevaplandırmasından sonra bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, konunun oldukça önemli olduğunu belirterek, muhtarlar ve diğer kamu çalışanlarının hassasiyet göstermelerini istedi.

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