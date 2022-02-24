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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Gönen, personellerle vedalaştı

İHA

Müdür Gönen, personellerle vedalaştı

27 Temmuz 2021 tarihinde göreve geldiği Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrılmaya hazırlanan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, personel ile vedalaştı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen programda İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, birim amirleriyle toplantı düzenleyerek bugüne kadar birlikte yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Müdür Gönen, daha sonra tüm birimleri gezerek kurum personelleriyle tek tek vedalaşarak helallik istedi.
Kişilerin her zaman gidici, kurumların ise kalıcı olduğuna vurgu yapan Müdür Hakan Gönen, “Ülkemizin en kadim şehirlerinden biri olan ilmin diyarı Adıyaman'a yaklaşık ay il milli eğitim müdürü olarak hizmet ettim. Bugün itibariyle yürütmekte olduğum Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden ayrılıyorum. Bugüne kadar çok sevdiğim bu şehre değerli yönetici arkadaşlarımla ve öğretmenlerimizle birlikte hizmet etmekten büyük mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.
Görev yaptığımız süre içerisinde müdür yardımcılarımızla, şube müdürlerimizle, okul yöneticilerimizle ve öğretmenlerimizle birlikte Adıyaman'a aşkla hizmet etmenin çabası içerisinde olduk.
Her çocuk bir gelecektir ilkesi ile bütün gayret ve enerjimizi, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz, yarınlarımızı emanet edeceğimiz yeni neslin milli ve manevi değerlerine bağlı, içinde bulunduğumuz çağın bilgi ve becerilerine sahip, eleştirel düşünebilen bireyler olarak tam donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine adadık.
Adıyaman'da bakanlığımızın politikalarını en iyi şekilde uygulayarak ve yöneterek bu görevi tamamlamış olmanın onurunu yaşıyorum. Göreve başladığım günden bugüne kadar kutlu bir gaye uğruna haftanın her gününü ve günün her saatini işimize adamış olmanın vermiş olduğu gönül rahatlığı ile bu şehirden ayrılırken hepinizi Allah'a emanet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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