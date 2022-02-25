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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkez ilçe meclis üyeleriyle parti teşkilatı toplantı yaptı

İHA

Merkez ilçe meclis üyeleriyle parti teşkilatı toplantı yaptı

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Şubat ayı il genel meclis toplantısı yapıldı.
AK Parti Adıyaman Merkez İlçe genel meclis üyeleri AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış başkanlığında; AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın katılımı ile gerçekleşti.
Aylık il genel meclis toplantısı açılışında bir konuşma yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alkayış, "Adıyaman Merkez ilçede son yapılan 31 Martta yapılan yerel seçimler sonucunda 7 İl genel meclis üyesinin 7'side AK Parti tarafından temsil edilmektedir. Bu nedenle AK Partili il genel meclis üyelerimiz Adıyaman'ımızın 136 köyüne çok büyük bir sorumluluk ve gayretle hizmet etme gayretindeler. Biz teşkilat olarak her ay il genel meclis üyelerimizle bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve beklenen programları gözden geçiriyoruz. Şubat ayı değerlendirme toplantısında il genel meclis üyelerimizle birlikte 2022 yılında Adıyaman Merkez ilçemize bağlı köylerimizde yapılacak olan çalışmaları da birlikte gözden geçirdik. Toplantımıza iştirak eden İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, il genel meclis üyelerimiz Zeynal Özbilgin, Osman Koyuncu, Hamza Özçelik, Abdurrahman Parlak, Şeyh Mehmet Kılınç, Orhan Tohumcu ve Fatih Olgun'a teşekkür ediyorum” dedi.
Alkayış,”İl genel meclis üyelerimiz, muhtarlarımız başta olmak üzere köylerimizdeki hemşerilerimizle tam bir diyalog içerisinde hizmet üretmeye çalışıyorlar. Başta yol ve içme suyu, kanalizasyon, sulama, okul, cami gibi köyün ortak kullanım alanları, çocuk oyun parkları, köy meydan ve sokaklarının kilitli parke taşlarıyla kaplanması gibi hizmetleri çoğaltarak sayabiliriz. Bu manada köylerimizin, yıllardır alamadığı hizmetlere kavuşması bizleri ziyadesiyle memnun ederken buralarda yaşayan insanımızın da hayatını kolaylaştırıyor. Bizler, merkez ilçe sınırlarımızdaki köylerimizi, İl genel meclis üyesi arkadaşlarımızla yakından takip ediyoruz. Bölgelerindeki köyleri tek tek dolaşarak vatandaşlarımızı ve muhtarlarımızı dinleyip gerekli notlarımızı alıyoruz. İl genel meclis üyelerimiz ciddi anlamda bir başarı grafiği ortaya koyuyorlar. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile özellikle kent merkezindeki kamu hizmetlerinin köylerimizde de sürmesi için ciddi çaba gösteriyoruz. Bu çalışmalarda üstün gayret gösteren İl Başkanımız Mehmet Dağtekin, kıymetli Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, il genel meclis üyelerimize ve desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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