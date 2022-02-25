Milletvekili Tutdere, esnaf odalarıyla bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’daki bir çok esnaf odası başkan ve üyeleriyle bir araya geldi.

İlk olarak Adıyaman Kuaförler ve Berberler Odasını ziyaret eden Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye CHP İl Başkanı Burak Binzet, Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş ile partililer eşlik etti.

Adıyaman Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mehmet İspir ve oda yönetimi tarafından karşılanan Milletvekili Tutdere, Başkan İspir ve oda yönetimiyle sohbet ederek onların sorun ile sıkıntılarını dinledi. Berber ve kuaförlerin gelen zamlarla birlikte güçlükle ayakta durduğunu dile getiren Başkan Mehmet İspir, “Yapılan zamlarla birlikte bir çok berber ve kuaför esnafımız güçlükle ayakta duruyor. Elektrik zamları biz esnafları ciddi anlamda bitirdi. Bizim tek isteğimiz ve dileğimiz bu zamların geri çekilmesi ve aynı zamanda esnaflara destek olunmasıdır. Çoğu esnafımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı” dedi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet daha sonra Kahveciler Odasını ziyaret etti. Burada da Kahveciler Odası Başkanı Sinan Turan ve oda yönetimi tarafından karşılanan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kahveci esnaflarının sorun ve sıkıntılarını Başkan Sinan Turan’dan dinledi. Her daim esnafın yanında olduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere ve beraberindeki heyet daha sonra Fırıncılar Odası Başkanı Abdulkadir Akbaş ve oda yönetimini ziyaret etti.

Milletvekili Tutdere'ye fırıncı esnafının zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Başkan Akbaş, yaşanılan ekonomik krizle birlikte bir çok fırın işletmesinin kapandığını ve esnafın güçlükle ayakta durduğunu söyledi.

Türkiye’de küçük esnafın bitme noktasına geldiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Elektrik zamları başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı esnaflar artık kepenk kapatma durumuna geldi. Bu durum oldukça üzücü ve bu esnaflarımızın birer aileleri var ve onları geçindirmek durumunda. Esnaflarımızın ayakta durması ve geçinmesi gerekiyor. Esnaflarımızın ekonomik desteğe ihtiyaçları var. Ancak bugüne kadar destek olmadığı gibi her gün gelen zamlar hayat çekinmez bir hale getirdi. Bizler bugüne kadar esnaflarımızın nasıl sesi olduysak bundan sonrada hem Adıyaman’ımızdaki hem de Türkiye’mizdeki esnaflarımızın sesi olacağız. Bu sorunları mecliste dillendirerek hükumeti çözüme davet edeceğiz. Adıyaman’dan AK Parti iktidarına çağrıda bulunuyoruz. Zamları durdurun artık vatandaşlarımızın dayanacak gücü kalmadı, vatandaşlarımızın bu çilesine son verin. Sizler halktan yetkiyi aldığınızda iyi ve rahat edecekleri bir Türkiye vaat etmiştiniz ama vatandaşlarımız gelinen noktada eski günlerini arar oldular” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.