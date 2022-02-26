Uyuşturucu suçundan aranan 4 şahıs tutuklandı

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Adıyaman’da uyuşturucu suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ü, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.D., 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.K., ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., isimli şahıslar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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