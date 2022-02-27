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Başkan Dağtekin: “Bu memleketi fırsatçılara yedirmeyeceğiz”

İHA

Başkan Dağtekin: “Bu memleketi fırsatçılara yedirmeyeceğiz”

Türkiye’nin 81 ilinde hızla şube açan Tarım Kredi Kooperatifi Marketinin açılışına katılan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “Bu memleketi fırsatçılara yedirmeyeceğiz” dedi.
Marketin Adıyaman’da ki 4. Şubesinin açılışını Bahçelievler Mahallesinde gerçekleştiren AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, markette alış veriş yapan bir kadın ile sohbet etti. Sohbet esnasında Başkan Dağtekin’e her zaman devletin yanında olduklarını belirten kadın, “Fiyatlar çok uygun, başkası kazanacağına devletimiz kazansın. Kesinlikle ve sürekli devletimizin yanındayız. İyi günde kötü günde her zaman devletimizin yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı dünyaya meydan okuyor. Kolay bir şey değil. Mutlu günlerde olduğu gibi zor gününde de yanında olmak zorundayız. Devleti satmak yok, devletimizi yalnız bırakmayacağız. Sonuna kadar devletimiz ne emrederse yanındayız” ifadelerini kullandı.
AK Parti İl başkanı Mehmet Dağtekin ise, kadının bu sözleri karşısında duygulanarak, “ Tarım Kredi Kooperatifinin 4. şubesini açıyoruz. İstismarcılara müsaade etmeyeceğiz, bu memleketi fırsatçılara yedirmeyeceğiz. Zor günlerimiz olur mu olur, dar günler olur mu olur. Bu günlerde kenetlenmemiz lazım. Millet olmakta budur. Biz bugün var, yarın yokuz ama Milletimiz ilelebet var olacak. Milletimizin duasıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam edeceğiz inşallah” dedi.

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