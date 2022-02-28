Adıyaman'da terör operasyonu

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şüpheli H.K. gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, H.K.'yi adresinde gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan şüpheli, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-02-28 13:45:26
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