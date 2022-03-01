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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlardan Müdür Ergüder’e plaket

İHA

Muhtarlardan Müdür Ergüder’e plaket

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu yönetim kurulu tarafından İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’e teşekkür plaketi taktim edildi.
Adıyaman’da muhtarlar, muhtarlara verdiği değer ve halkla iç içe olmasından dolayı Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’e plaket takdim etti. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in göreve başladığı günden bu yana ilin huzuru ve güvenliği açısından oldukça başarılı işlere imza attıklarını dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Emniyetle halk etle tırnak gibidir. Bizler hepimiz bir bütünüz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Müdürümüz İbrahim Ergüder, Adıyaman’a geldiği günden bu yana uyuşturucuyla mücadelede müthiş çalışmalar yürütüyor. Trafik konusunda da oldukça başarılı işlere imza attı, tefecilerin üzerine giderek memlekette tefecilere göz açtırmadı. Bizler bu başarılı çalışmalardan dolayı Emniyet Müdürümüz İbrahim Ergüder’e, teşekkür ediyoruz” dedi.
Daha sonra konuşan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise nazik ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, “Bizler göreve başladığımız günden bu yana birlikte güçlüyüz sloganıyla yola çıktık. Bizler bu topraklarda yaşayan insanlar olarak ben, sen değil, biz kavramıyla hareket etmeye çalışıyoruz. Gelişen dünyamızda güvenliğin sadece polisiye tedbirleriyle değil, bunun yanında toplumun diğer katmanlarının da ve en önemlilerinden bir tanesi olan başta muhtarlarımız olmak üzere herkesin destek ve katkılarıyla bu işlerim maksimum düzeyde yapılabileceği düşüncesiyle sizlerle her daim iç içe olmaya çalıştık. Bugün ortada sizlerin de takdir ettiği bir şey varsa bu sadece bizim teşkilatımızın değil bunda sizlerin de payı var. Adıyaman ilimizde çarşıda, pazarda, sokakta gezen çöpçü kardeşimizin de payı var, öğretmenimizin, esnafımızın yani herkesin payı var. Bizim amacımız yaşadığımız alanı daha yaşanılır bir sosyal alana dönüştüre bilmek. Bu gayeyle bizler bir birimize ne kadar yakın olursak, bir birimize ne kadar kenetlenirsek yaşadığımız ortamda o kadar huzurlu ve nezih olur. Bu toplumda sorumluluğu olan her bir kardeşimizin, her bir makamda bulunan vatandaşımızın güvenlikle ilgili kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesiyle beraber eminim ki önümüzdeki süreç içerisinde bu durumlar, ortaya çıkan sonuçlar bugünlerden daha da iyi olacaktır. Çünkü bu kadar iyi niyetli, vatanını, milletini düşünen insanların bir arada bulunduğu güzelim Adıyaman’da yapılmayacak hiçbir iş yoktur” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’e, teşekkür plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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