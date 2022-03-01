Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Seydi Ekici idaresindeki 02 HS 192 plakalı Mercedes marka otomobil ile Yusuf Özdaş idaresindeki elektrikli bisiklet, Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Yusuf Özdaş yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin adından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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