Gazeteci Erdal Özkaynar emekli oldu

Adıyaman’da uzun yıllar basın mensubu olarak görev yapan ve son 8 yıldır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler biriminde görevli Erdal Özkaynar emekli oldu.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde görevli Erdal Özkaynar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’in elinden aldığı teşekkür belgesiyle emekli oldu. Yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür belgesi ile ödüllendirilen Erdal Özkaynar’a hizmetleri anısına plaket ve hediye verildi.

Müdürlükte görev yaptığı süre içerisinde çok faydalı olduğunu dile getiren Fehmi Çelik, “Adıyaman’da uzun yıllar basın sektöründe yer alan turkuaz basın kartı sahibi ve son 8 yıldır kurumumuzda çalışan Erdal Özkaynar’a bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Gönül bağımızın devam edeceği personelimiz ve ailesine bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bundan sonra hayatında da toplum adına güzel şeylere imza atacaktır” dedi.

Erdal Özkaynar ise, hayatında yeni bir dönemin açıldığını, emekli olurken kendisini en güzel şekilde uğurlayan İl Müdürü Fehmi Çelik’e şükranlarını sundu.

Adıyaman Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut’ta Erdal Özkaynar’a emeklilik hatırası olarak bir tablo hediye etti.

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