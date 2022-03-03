Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nurhan D., yönetimindeki 02 ABH 213 plakalı otomobil ile Enes Ö. idaresindeki 02 HE 781 plakalı motosiklet, Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Enes Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.