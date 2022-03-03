Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücüye ceza

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Adıyaman’da, kucağındaki çocuğuyla birlikte araç kullanan sürücüye trafik polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesi 9. Eylül Caddesi üzerinde devriye görevi yapan trafik polis ekipleri, 02 FP 591 plakalı aracını kucağındaki çocuğuyla birlikte kullanan R.Ö’yü fark etti. Polis ekipleri durdurduğu aracın sürücüsü R.Ö’den evraklarını istedi. Araç ruhsatı ile ehliyeti üzerinde bulunmayan ve aynı zamanda kucağındaki çocukla araç kullanan sürücüye 789 TL para cezası uygulandı. Para cezası kesilen R.Ö., aynı zamanda trafik kurallarına uyması ve evrakları yanında taşıması konusunda uyarıldı.

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