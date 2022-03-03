Milli Eğitim Müdürü Aşçı Kahta’da incelemelerde bulundu

Göreve yeni başlayan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’dan ilçedeki eğitim yatırımları, inşaatı devam eden yatırımlar, projeler ve genel durumu hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ramazan Aşcı, göreve yeni başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğretmenevinde düzenlenen taşımalı eğitim toplantısının ardından Girne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Salkımbağ İlkokulu ile Salkımbağ Köyü Şehit Osman Köse Ortaokulunda incelemelerde bulundu. Programın ardından Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli Kaymakam Selami Korkutata’yı ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Adıyaman ve Kahta’nın eğitim çıtasını artıracaklarını belirten milli eğitim müdürleri geleceğe dair yapılan bu kutlu çalışmalarda karşılıklı olarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı’ya teşekkür etti.

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