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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta’da işgal edilen sokak yeniden ulaşıma açıldı

İHA

Kahta’da işgal edilen sokak yeniden ulaşıma açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Menderes Mahallesi’nde geçmiş tarihlerde işgal edilen 9001 nolu sokağın, Belediye İmar ve Şehirlik Müdürlüğü tarafından yapılan aplikasyon çalışmaların ardından yeniden hizmete açıldı.
Kahta Belediye Başkan İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Menderes Mahallemizde yıllar önce imar planı yapılan ve imar uygulaması gören eski karayolları şantiyesinin de içinde bulunduğu 9001 nolu sokağın vatandaşlarımızın yer yer işgal ettiği ve mevcut yolun imarlı vatandaş parseline girdiği sokağın imar planına uygun olarak düzenlenmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalara başlandı.” Diye konuştu.
Mahalle sakinleri ise, belediyenin işgal edilen yolları yeniden açmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür ettiler.

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