Adıyaman'da mahalleleri bağlayan köprü kısmen çöktü

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Mahir ALANSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 2 mahalle arasında ulaşımın sağlandığı köprünün bir bölümü, kuvvetli yağış nedeniyle çöktü.

Kentte dün akşam başlayan ve etkisini sürdüren yağış nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Yaylakonak beldesinde de 2 mahalle arasında ulaşımın sağlandığı köprünün bir bölümü, çöktü. Köprü, yaya ve araç trafiğine kapatılırken, bölgede ekipler çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2022-03-03 15:32:40



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