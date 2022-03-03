Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan yağmur yağışından dolayı Merg Ovası sular altında kaldı.

Çelikhan ilçesinde yaklaşık 3 gündür etkili olan yağmur yağışıyla birlikte Çelikhan’ın Merg Çayı taştı. Merg Çayının yoğun yağmur sularını kaldıramaması ve taşmasıyla birlikte Merg Ovasındaki tarım arazileri sular altında kaldı. Bir çok arazinin sulardan dolayı zarar gördüğü belirten Çelikhanlı vatandaşlardan Ebumüslüm Çakmak, “Üç günden bu yana Çelikhan’da yağan yağmurdan dolayı Çelikhan Merg Ovası tamamen sular altında kalmıştır” diye konuştu.

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