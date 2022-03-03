Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen D.D. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. D.D., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.