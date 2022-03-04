Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu

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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşarken, dere üzerindeki köprü de sular altında kaldı.

Sincik ilçesinde TaşkaleSubaşı grup köy yolu üzerinde bulunan Taşkale Deresi şiddetli yağış nedeniyle taştı. Dere üzerindeki Subaşı Köprüsü sular altında kalırken, köprüde İl Özel İdare ekipleri temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı.

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