Dilencilik yapan kişinin üzerinden 3 bin 745 TL çıktı

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KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda M.K. isimli kişinin üzerinden 3 bin 745 TL çıktı.

Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Atatürk Bulvarı´nda dilencilik yaparken yakalanan M.K., merkeze götürüldü. Zabıta ekiplerince M.K.'nın üzerinde yapılan aramada 3 bin 745 TL bulunduğu tespit edildi. Tutanakla paraya el konulurken, M.K. hakkında ise kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta ADIYAMAN, (DHA)

2022-03-04 18:49:41



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