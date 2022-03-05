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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman’da polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu madde get irileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi alması üzerine harekete geçti. E.Ç. ve C.A. isimli şahısların içerisinde bulunduğu 09 LG 707 plakalı araç polis ekipleri tarafından takibe alındı.
Polislerin kendilerine takip ettiklerini fark eden şüpheliler araçta bulunan uyuşturucu maddelerini araçtan atmaya başladı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 3 parça halinde 101 gram Eroin maddesi, 2.40 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şahıslar göz altına alındı. E.Ç. isimli şahsa ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan toplamda 16 bin 768 TL idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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