1800 yılık köprünün altında rafting sporu Tarih, turizm ve spor buluşuyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan 1800 yıllık tarihi Kızilin Köprüsünden raftingciler geçti. Mayıs ayında ana lig yarışları burada yapılacak.

M.S. 2. Yüzyıl'da Göksu Çayı üzerine Roma Döneminde yapılan 1800 yıllık tarihi Kızılin Köprüsü, yeni etkinlikleri ev sahipliği yapacak. Orta kemer uzunluğu 32 metre, genişliği 7,5 metre ve toplam uzunluğu 150 metre olan köprü, 3 kemerden oluşuyor.

Göksu Çayı ile Fırat Nehrinin birleştiği Kızilin Kanyonuna yakın yerde bulunan Kızilin Köprüsü bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Besni Kaymakamlığı’nın yürüttüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün katkılarıyla yürütülen proje ile tarihi köprü hem turizm hem de sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Göksu Çayı’nın rafting için uygun olduğunun belirlenmesi üzerine Kaymakamlık tarafından alınan botlar suya indirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kürek sporcuları rafting yaptı. Sadece sporcular değil, vatandaşlarda rafting heyecanı yaşadı. Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer, meclis üyeleri sporcuların bu heyecanına ortak oldu.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, tarihi Kızilin Köprüsünün bulunduğu alanda turizm ve sporu birlikte canlandırdıklarını belirterek, “Turizmi ve sporu birlikte canlandırıyoruz. Roma döneminde yapılan 1800 yıllık tarihi köprüsünün gölgesinde Göksu Çayı ilk defa rafting ile buluştu. Bu bölgede ilk defa rafting sporu yapılıyor. Burası sadece köprüden ibaret değil. Bulunduğu coğrafya itibariyle de kadim bir coğrafya ve bulunduğumuz havzada kaya mezarları, geçmişten yaşam izlerinin bulunduğu oyulmuş mağaralar bulunuyor. Binlerce yıllık tarihi bulunan bir coğrafyadayız. Biz bu coğrafyayı hem bölge turizmine hem de ülke turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Turizmi farklı unsurlarıyla beraber hem kültür turizmi hem su sporları, hem dinlece hem eğlence hepsini burada bir arada barındırmayı hedefliyoruz.

Göksu Çayımızın bu coşkun akan suyunda bu bölgeyi rafting ile tanıştırmak istedik. Türkiye Rafting Federasyonu işbirliğinde ana lig bölge turnuvası burada olacak 1315 Mayıs tarihlerinde burada olacak. Yaklaşık 150 sporcumuz Göksu Çayında rafting yapacak” dedi.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Göksu Çayının rafting için uygun olduğunu belirterek, “Son dönemlerde yaptığımız spor organizasyonlarına bir yenisini daha ekledik. İlimizdeki tarihi ve doğal güzelliklere yaptığımız spor organizasyonları ile turizme katkı sağlıyoruz. Yılda yaklaşık 15 bin sporcumuzu ilimizde ağırlıyoruz. Bu anlamda ilimizin 3 tarafı sularla çevrili olması nedeniyle su sporlarındaki aktivitemiz genişleyerek devam etmektedir” dedi.

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