Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Ergene Velimeşe Spor’a 01 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Furkan Aksuoğlu yönetti. Adıyaman FK ile Ergene Velimeşe Spor ilk yarıda kıyasıya mücadele etti. Ancak her iki takımında gol arayışlarında sonuça ulaşamadı. Maçın ilk yarısı 00 berabere sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın 60. Fatih Dilek’in golüyle Ergene Velimeşe Spor 01 öne geçti.

Maç boyunca karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın bitiş düdüğüyle Ergene Velimeşe Spor deplasmandan 3 puan ile ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.