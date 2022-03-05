Adıyaman´daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman´daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

DHA

Adıyaman´daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente Gaziantep'ten uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından uygulama noktasında, plakası öğrenilemeyen otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 101 gram eroin ve 2,40 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, E.Ç. ve C.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-03-05 17:23:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maç sonrası gerginlik yaşandı
YEREL HABERLER Maç sonrası gerginlik yaşandı
Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu
YEREL HABERLER Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu
Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz memleketine ...
Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı (2)
YEREL HABERLER Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 ...
1800 yılık köprünün altında rafting sporu Tarih, turizm ve spor buluşuyor
YEREL HABERLER 1800 yılık köprünün altında rafting sporu Tarih, ...
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı 
YEREL HABERLER Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 ...
Kazada 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti Kaza yerindeki ikinci kazada 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kazada 1 polis şehit oldu, 1 vatandaş hayatını ...
Dilencilik yapan kişinin üzerinden 3 bin 745 TL çıktı
YEREL HABERLER Dilencilik yapan kişinin üzerinden 3 bin 745 TL çıktı
AK Parti il genel meclis grup toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti il genel meclis grup toplantısı yapıldı
Yakalanan dilencinin üzerinden 3 bin 745 lira çıktı
YEREL HABERLER Yakalanan dilencinin üzerinden 3 bin 745 lira çıktı
Balkar 112 acil ambulans istasyonu açıldı
YEREL HABERLER Balkar 112 acil ambulans istasyonu açıldı
Genel cerrah Kesgin'den obezite uyarısı
YEREL HABERLER Genel cerrah Kesgin'den obezite uyarısı
Kahta’da, kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kahta’da, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ...
Park halindeki motosikleti çaldılar
YEREL HABERLER Park halindeki motosikleti çaldılar
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı
Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da dere taştı, köprü suda kayboldu
Besni Su Gözü sele teslim
YEREL HABERLER Besni Su Gözü sele teslim
Adıyaman´da terör örgütü üyesi 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman´da terör örgütü üyesi 1 kişi tutuklandı
Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şahıs ...
Yağışlar köprünün hasar görmesine neden oldu
YEREL HABERLER Yağışlar köprünün hasar görmesine neden oldu
Merg Ovası sular altında kaldı
YEREL HABERLER Merg Ovası sular altında kaldı
Adıyaman'da mahalleleri bağlayan köprü kısmen çöktü
YEREL HABERLER Adıyaman'da mahalleleri bağlayan köprü kısmen çöktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.