Adıyaman´da maç sonrasında gerginlik

Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Adıyaman FK Ergene Velimeşespor karşılaşmasının ardından ev sahibi ekibin oyuncuları ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 28'inci haftasında Adıyaman FK sahasında Ergene Velimeşespor ile karşı karşıya geldi. Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Mücadelenin ardından oyuncular soyunma odasına giderken, ev sahibi ekipten bir futbolcu ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, gerginlik çıkartan taraftarlar tribünden uzaklaştırıldı.DHA-Spor Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-03-05 17:40:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.