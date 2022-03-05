Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Nemrut Dağında meydana geldi. 4 Taylandlı, 1 ABD, 1 İtalyan, 2´si Türk olan turist 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut dağında güneşin batısını izlemek için zirveye tırmandı. Kar ve tipinden dolayı zirveden inemeyen turistleri gören vatandaşlar durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri bir saatlik çalışmalarında mahsur kalan turistleri zirveden indirdi. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-03-05 23:04:20



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