Nemrut Dağı’nda 8 turist mahsur kaldı Ekipler özel araç ile turistlere ulaşabildi

Adıyaman'da tırmandıkları Nemrut Dağı’nda etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalan 6’sı yabancı 8 turist ekipler tarafından kurtarıldı.

Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yolunun karla kaplı olmasına rağmen zirveye tırmanan 2 grup turist tipiye yakalandı. Güneşin batışını izlemek isteyen 4’ü Taylandlı, 1’i Amerikalı, 1’i İtalyan ve 2'si Türk olmak üzere 8 turist Nemrut Dağı’ndan inerken mahsur kaldı. Turistler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

AFAD Müdürlüğünün 8x8 amfibik arama kurtarma aracıyla ekipler, turistlerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında turistler araç ile kurtarıldı. Turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.