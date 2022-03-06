Okul servis şoförlerine yönelik eğitim semineri verildi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince servis şoförlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine il merkezinde taşımacılık yapan servis şoförlerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen seminerde 82 okul servis şoförüne ‘Çocuk iletişimi ve trafik güvenliği’ konularında bilgi verildi.

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