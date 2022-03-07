Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında vurdu (2)

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HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vurulan Remziye Yücel, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın ardından kaçan Zeynal Yücel'i gözaltına aldı. 4 çocuk annesi Remziye Yücel'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Zeynal Yücel'in, emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. (DHA)Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) -DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-03-07 15:00:08



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