Adıyaman’daki sığınmacıların uyum çalıştayı

Adıyaman’a yerleşen sığınmacıların sorunlarının görüşüldüğü “Adıyaman İlindeki Sığınmacıların Uyum Çalıştayı” Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen Çalıştaya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Daire Başkanlığı Bilişim ve Enformasyon Daire Başkanı Metehan Özcan, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, GIZ Gaziantep Field Operation Manager Ali Aslan, Sequa İzmir Bölge Müdürü Duriye Kayserilioğlu ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Çalıştay’da sığınmacıların yaşadıkları kente uyum süreci, çalışma hayatında karşılaştıkları istihdam sorunları ve uygulamaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,” Bugün dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay hepimizi etkiliyor. Bugün dünya mülteci sorunlarına duyarsız kalırken, bu konuda Türkiye belki gayri safi milli hasılada dünyanın en zengin ülkesi değildir ama insani olarak dünyada en fazla mültecilere ev sahipliği yapan ve yardım yapan ülkelerin başında gelmektedir” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar ise, “ İnsanlık olarak zor bir yüzyıl geçiriyoruz. Dünya, bu zorlukları birlikte aşmak yerine biraz daha zorluk çıkarmak için çabalıyor maalesef. Büyük güç sahipleri sahip oldukları güç hegemonyalarını sürdürebilmek için küçücük çocukları yetim bırakıyor. Maalesef dünyanın büyük bir kısmı da bunu izliyor. Mültecilerin göz ve deri rengine göre karar verildiği bir dünyada yaşamak hepimizi utandırıyor. Adıyaman, 23 bin göçmeni barındırıyor. Bunların çok büyük bir kısmı da Suriyeli kardeşlerimizden oluşuyor. Kamu kurum ve kuruluşlarımız Türk vatandaşlarımıza ne sağlıyorsak, yabancı mültecilerimize de aynısını temin ediyoruz. Ben halk günü yapıyorum. Halk Gününe bizim vatandaşlarımızla birlikte Suriyeliler, Iraklılar, Afganlıları da davet ediyoruz. Onlarla görüşüp dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın kaynaklarının hemen hemen dörtte biri mülteciler için harcanıyor. Adıyaman maalesef uluslararası kuruluşların hayata geçirdikleri mülteci destek programlarından yeterince yararlanamıyor. Adıyaman olarak bu kuruluşlardan gelecek bütün öneri ve ortak çalışma zeminine varız” dedi.

Konuşmaların ardından Çalıştaya katılan ilgili kurumlar, Adıyaman’da sığınmacılarla ilgili yaptıkları uyum çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.

Katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından Çalıştay sona erdi.

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